國道5號南下路段33公里處，在今天（8日）下午近1時許，有1輛大貨車爆胎失控，自撞內側護欄後再撞及路燈，導致路燈掉落國5北向內側，國道警察局第九警察隊派遣巡邏車抵達現場、封閉南北向內側車道，所幸事故並未造成民眾受傷。

國九隊表示，意外發生後為利行車順暢，暫時開放行駛路肩，並於下午2時許排除事故車輛，初步調查為爆胎釀禍，提醒民眾行車前應先檢查車輛狀況，減少突發事故的發生。

(中時 )