國道5號大貨車爆胎 撞毀路燈 15:392019/07/08 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1輛大貨車在國道5號南下路段因爆胎失控，撞毀路燈，經國九隊等單位處理後，已排除事故。（李忠一翻攝照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道5號南下路段33公里處，在今天（8日）下午近1時許，有1輛大貨車爆胎失控，自撞內側護欄後再撞及路燈，導致路燈掉落國5北向內側，國道警察局第九警察隊派遣巡邏車抵達現場、封閉南北向內側車道，所幸事故並未造成民眾受傷。 國九隊表示，意外發生後為利行車順暢，暫時開放行駛路肩，並於下午2時許排除事故車輛，初步調查為爆胎釀禍，提醒民眾行車前應先檢查車輛狀況，減少突發事故的發生。 (中時 ) #路燈 #內側 #事故 #國道 #爆胎 也許您會感興趣 推薦閱讀 許書豪甩尾遇爆胎險閃尿 01:232019/07/04 娛樂新聞 車禍砂石撒滿地 警夜掃護騎士 11:322019/07/04 社會 全台首例！統一超打造國道ROT 泰安服務區37品牌進駐 17:552019/07/04 財經 統一超商入主泰安服務區 嶄新風貌歡慶開幕 19:582019/07/04 生活 統一超接手泰安服務區 這些都是國道首創... 02:542019/07/05 生活 統一超泰安服務區 年拚300萬人次 04:102019/07/05 產業．科技 暑假交通事故飆升 上機車駕訓班可補千元 14:102019/07/07 生活 社會熱門新聞 女連長半夜熟睡 遭副連長闖入壓身舌吻 - 社會 成功嶺打靶抗命遭圍毆 士兵判拘役30日 - 社會 - 中時 人妻探班 見男童與夫「撞臉」超崩潰 - 社會 韓國遣返詐欺犯 吃到排骨飯落淚：不必再吃泡菜了 - 社會 - 中時 半年打賞女神直播主135萬 他初見本尊驚呆… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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