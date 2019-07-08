小貨車疑重心不穩朝右側翻覆。（馮惠宜翻攝）

台中市太平區上午7時45分發生一起小貨車自撞燈桿翻覆事故，25歲貨車司機呂姓男子駕駛藍色自小貨車由新平路一段左轉往東平路方向行經十字路口，疑因閃車不慎翻車擦撞到右側路燈桿，當場車體變形，呂男也受困車中。

經報警，消防救護員到場，先以破壞剪破壞駕駛坐車門，才將他救出，呂民身體多處挫傷，送長安醫院治療，幸無生命危險。

目擊者表示，小貨車行經該路口燈號變紅燈，駕駛疑因搶快不慎在轉彎處自撞燈桿，才翻覆受困車內；而經酒測，呂男酒測值為零，實際肇事原因仍待釐清。

(中時 )