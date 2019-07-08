閃車不慎 小貨車撞燈桿翻覆 15:392019/07/08 中時 馮惠宜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小貨車翻覆後，警消到場，以破壞剪破壞駕駛車門，才把受困的駕駛救出。（馮惠宜翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小貨車疑重心不穩朝右側翻覆。（馮惠宜翻攝） 台中市太平區上午7時45分發生一起小貨車自撞燈桿翻覆事故，25歲貨車司機呂姓男子駕駛藍色自小貨車由新平路一段左轉往東平路方向行經十字路口，疑因閃車不慎翻車擦撞到右側路燈桿，當場車體變形，呂男也受困車中。 經報警，消防救護員到場，先以破壞剪破壞駕駛坐車門，才將他救出，呂民身體多處挫傷，送長安醫院治療，幸無生命危險。 目擊者表示，小貨車行經該路口燈號變紅燈，駕駛疑因搶快不慎在轉彎處自撞燈桿，才翻覆受困車內；而經酒測，呂男酒測值為零，實際肇事原因仍待釐清。 (中時 ) #小貨車 #駕駛 #酒測 #平路 #路口 也許您會感興趣 推薦閱讀 瘋熱氣球 民宿派貨車接駁惹議 04:102019/07/04 地方新聞 醫院、消防隊旁5車連環撞 30秒火速救援 21:182019/07/04 社會 女警遭撞慘截肢 超速駕駛判刑6月 21:482019/07/04 社會 南化台20線重大車禍 前議員陳文賢命危 21:482019/07/05 社會 南化重大車禍 1死2傷 04:102019/07/06 地方新聞 國父紀念館站車禍 小貨車衝人行道撞死路人 19:352019/07/06 社會 撿手機惹禍？ 小貨車衝捷運站口撞死婦人 23:522019/07/06 社會 高齡駕駛人換照 蘆洲監理站7月起辦理 04:092019/07/07 企業經營 大客車駕駛徵才 最多補9萬 12:382019/07/07 生活 國道5號大貨車爆胎 撞毀路燈 15:392019/07/08 社會 社會熱門新聞 女連長半夜熟睡 遭副連長闖入壓身舌吻 - 社會 成功嶺打靶抗命遭圍毆 士兵判拘役30日 - 社會 - 中時 人妻探班 見男童與夫「撞臉」超崩潰 - 社會 韓國遣返詐欺犯 吃到排骨飯落淚：不必再吃泡菜了 - 社會 - 中時 半年打賞女神直播主135萬 他初見本尊驚呆… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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