2019 Jr. NBA聯賽台北站總共吸引84支國、高中籃球勁旅參與首屆比賽，經過長達近一個月的激烈競賽後，即將在明天於新莊體育館進行總決賽，其中高中組的泰山高中及能仁家商將進行三戰兩勝制的決賽，爭取首屆的冠軍獎盃及前進觀賞NBA中國賽的機會。

今年首屆比賽，泰山高中及能仁家商皆以全勝無敗的完美戰績贏得決賽資格，兩隊對於冠軍展現出勢在必得的決心，並且也將此次賽事作為新學年戰力的調整；國中組部分，苗栗縣大倫國中男、女子隊攜手進入冠軍賽，將面對台北市的信義國中及民族國中的挑戰，是否能夠順利達成男女子隊雙冠軍的夢想，端看球員臨場表現。

今天總決賽記者會中，主辦單位邀請NBA球星賈林納利（Danilo Gallinari）來到現場來為決賽球隊加油打氣，並且在現場展現出投籃的小技巧，與泰山高中及能仁家商兩隊的代表親切互動，傳授自身經驗，讓他們在決賽時能夠展現最佳的一面。

決賽將在新莊體育館進行，除了精采比賽之外，NBA特別邀請到印地安納溜馬隊的表演團體Indiana Pacers Power Pack在現場帶來原汁原味NBA等級的灌籃表演，並且在7月9日高中組Game1的第一場賽事中場，邀請到饒舌界的新星B.C.W來現場，為賽事演唱年輕人喜愛的嘻哈饒舌歌曲，決賽賽事緯來體育台也將全程送上最即時、最精采的賽事轉播服務。

(中時電子報)