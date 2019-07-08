瑞士「巡邏兵」特技飛行小組

瑞士「巡邏兵」（Patrouille Suisse）特技飛行小組成立超過半世紀，以飛行技術高超聞名。

不過，據《航空家》（Aviationist）網7日報導，6日他們駕著F-5E「虎式」（Tiger）戰機，原本要飛越瑞士西北部的朗根布鲁克（Langenbruck）上空，以紀念飛行先鋒畢德（Oskar Bider）逝世100周年，但結果飛越的卻是米姆利斯維爾（Mümliswil），兩地相差了約6公里。

據瑞士空軍發言人說，會發生這種錯誤的癥結，在於出現了「令人遺憾的狀況」。事實上，據瑞士《晨報》（Le Matin）報導，領隊在飛向目標時，發現了米姆利斯維爾在舉行盛大的慶祝活動，還設有帳篷，於是他就帶頭飛越當地。

而當地參加第31屆悠得爾調歌唱節（Yodel Festival）的民眾能欣賞到這意外的表演，也樂得開了眼界。

一般來說，這類飛越通常是靠地圖，羅盤和地面的目視參考點來抓目標。而這6架古董級F-5E既沒有全球定位系統（GPS），也沒有其他現代科技幫忙，好讓他們在正確的時機飛越正確的目標。

(中時電子報)