台中梧棲區重要門面文昌路多處破損龜裂，將進行全面翻修，提供用路人一條舒適的道路。（陳淑娥攝）

台中梧棲區的重要門面文昌路年久失修，路面多處破損龜裂，開車、騎車就像跳曼波一樣，用路人安全堪憂，立法院副院長蔡其昌力爭中央經費約2000萬元，將進行長達2.3公里路平工程，預計年底前發包動工。

蔡其昌8日邀集內政部營建署副署長吳宏碩、市議員楊典忠、台中市政府建設局第三工務大隊隊長蔡佳禾、梧棲區長溫國宏、梧棲區大庄里長楊維萍、草湳里長林槐庭、大村里長陳昆廷等人，再次勘梧棲區文昌路及文華街道路改善工程，爭取中央總經費約2000萬元，兌現承諾讓鄉親有條安全回家的路。

蔡其昌指出，之前向中央前瞻基礎建設經費已完成台61線港埠路一段（台灣大道與文昌路區間）路平施工，趁著中央年度尚有結餘款，再次爭取到文昌路及文華街道整體改善計畫經費，

蔡其昌表示，文昌路經過中港高中、大德國小2所學校，是梧棲鄉親用路相當頻繁的地方，除了爭取中央前瞻預算將路整平外，若當地住戶同意，將同時進行人行道綠美化改善，路平了街道景觀則跟著提升。

草楠里長林槐庭指出，文昌路是梧棲重要門面，路面十幾年來未曾整理，開車、騎車就像跳曼波一樣，地方里長多次反應，市府總以無經費回應，梧棲發展大家有目共睹，三井OUTLET來了，希望市府要多加重視。

道路整體改善計畫共2個工區，包括文昌路約1.5公里、文華街約0.8公里，改善總長度約2.5公里，已獲營建署首肯補助約2000萬元；除將路面刨鋪更新外，同時進行路基改良、人孔蓋調整、人行道綠美化及繪製抗滑標線作業，預計年底前即可發包動工。

(中時 )