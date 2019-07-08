中華職棒今天公布7月27、28日明星賽入選名單，中信兄弟不動一哥「恰恰」彭政閔不僅是人氣王，更創下連續19年入選明星賽的紀錄。

中華職棒今年的明星賽由中華隊與中華職棒明星隊進行兩場對抗賽，彭政閔獲得24萬3432票，連續15年榮膺人氣王，同時也直言是他個人職業生涯最後一次參賽。

中華職棒明星隊先發投手潘威倫、中繼投手李振昌、救援投手陳禹勳、捕手戴培峰、一壘手林智勝、二壘手陳江和、三壘手陳鏞基、游擊手林祖傑、指定打擊彭政閔、外野手林哲瑄、張志豪與周思齊。

明星賽中華隊投手王溢正、黃子鵬、林柏佑、陳鴻文、陳仕朋、林羿豪、鄭凱文、江辰晏、陳韻文、劉軒荅、王鏡銘、捕手林泓育、林祐樂、黃鈞聲、內野手 林益全、陳俊秀、郭嚴文、王威晨、林立、王勝偉、陳晨威、外野手 詹子賢、藍寅倫、朱育賢、陳子豪、蘇智傑。

彭政閔表示，「聯盟有規定如果拒絕參加明星賽將遭到禁賽7場的處分，今年是我最後一年職業生涯，對我相當重要，還有許多紀錄要打破，所以決定參加。」

彭政閔說，明星隊會將會全力以赴的參加這次明星賽，也希望中華隊能在接下來的世界12強賽擊敗其他參賽國家。

(中時電子報)