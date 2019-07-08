網紅館長陳之漢（左），8日前往桃園市議員詹江村（右）服務處，向詹江村道歉。（賴佑維攝）

網紅「館長」陳之漢的健身俱樂部中壢館即將開幕，桃園市議員詹江村發現，中壢館位於自己的寵物店「彩虹魚」旁邊，7日前往直播，說剛好要當鄰居。不料陳之漢誤會詹要利用職權安檢，直播痛罵詹。發現誤會後，9日向詹道歉。

詹江村和陳之漢日前因為鴻海董事長郭台銘、反紅媒等議題多次隔空交火。因詹江村發現，陳之漢的健身俱樂部中壢館，要開在自家店「彩虹魚」旁，7日直播時，表示未來會跟館長當鄰居，未來可以給館長免費停車。畫面照到消防設備時，他說，自家安檢都有合格，並無利用議員特權。他也說，至於館長的「合不合法我們不去探究」。

館粉以為詹要利用特權安檢健身俱樂部，抹黑詹江村。陳之漢7日晚上直播時，還因此痛罵詹，甚至批評詹靠開「越南店」賺錢。詹江村得知後，痛批館長，強調自己沒開越南店，更沒要用特權安檢，並要求館長道歉。

陳之漢8日到詹江村服務處，向詹表示是誤會一場。一定要跟詹江村「回」（台語：道歉的意思）。雖然詹江村也說，雙方的粉絲各自都有誤會。詹也強調，自己沒有貪汙、沒開越南店。陳之漢最後說，自己說詹江村開越南店是虛構的，說要定死健身房也是虛構，「再次跟議員誠摯的道歉」。詹最後則說，一開始說要洗門風，才準備鞭炮，不過後來改口，放鞭炮是要慶祝2人不打不相識。

(中時 )