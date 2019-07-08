全國第1件長照BOT案「基隆市長照福利服務園區促參案」，將落腳在基隆市仁愛之家，未來會有600個長照床位以及銀髮住宅，提供長照服務。（翻攝自基隆市立仁愛之家臉書）

全國第1件長照BOT案「基隆市長照福利服務園區促參案」，獲得財政部列入促參招商大會名單，將落腳在基隆市仁愛之家基地上，腹地占3.76公頃，未來會有600個長照床位，以及「只租不賣」的銀髮住宅，打造「一條龍」的長照服務，預定明年3月啟動招商。

基隆市政府社會處統計，迄今年5月底，基隆市臥床收容已達8、9成，全市36萬9613人中，65歲以上長者有5萬9254人，占人口數16.03％，數字年年增長，足見亟需住宿式長照環境。

對此，財政部促參斯與衛生福利部、基隆市政府合作，推動全國第1件長照BOT案「基隆市長照福利服務園區」，目前已移撥市府，預計明年3月招商，初步評估民間投資16億元，特許經營年限50年。

社會處表示，土地將落腳基隆市仁愛之家，並包含恆安養護中心等舊有建築，屆時將全部打掉，並將土地分為2塊，其中有88％土地作為社福設施用地，12％土地作為住宅用地。

社會處指出，未來園區將以長照住宿式為主，預估可提供600張長照床位，採複合式照顧模式，社區服務為輔，居家次之；社區部分設日照中心，居家部分則會有服務辦公室；另外12％住宅用地將規畫銀髮住宅，只租不售。

此外，園區預定基地還包含恆安護理之家，議約將在2022年到期，市府會採分期點交、分期興建，如今已完成可行性評估，並且也獲得中央補助200萬元進行第2階段先期規畫，待招標完成後，交由得標廠商協助推動。

(中時 )