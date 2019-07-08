新竹市政府為讓孩子的營養受到照顧，決定將「獨立廚房」列為未來公幼的標準配備，市長林智堅今天特別化身型男主廚宣布這項好消息。（陳育賢攝）

新竹市政府為讓孩子的營養受到照顧，決定將「獨立廚房」列為未來公幼的標準配備，市長林智堅今天特別化身型男主廚宣布這項好消息。（陳育賢攝）

為了減低家長負擔，新竹市政府近年積極推動建構公立與非營利幼兒園，而為讓孩子的營養受到照顧，市府更決定將「獨立廚房」列為未來公幼的標準配備，同時也要在2年內，讓全市的公立幼兒園全數擁有獨立廚房。

市長林智堅指出，為了營造公幼更好環境，市府全面推動「新設公幼獨立廚房」，預估全市公幼將於兩年內皆設有獨立廚房，提供孩子量身打造的餐食。

獨立廚房並將成新竹市26間公幼、6間非營利幼兒園的基本配備，能為幼兒的營養攝取需求量身訂做，大庄附幼更讓廚房更不只是供餐場域，料理小學堂還提供孩子多元化學習的手作空間。

林智堅說，過去竹市部分公幼因設置較早，缺乏獨立廚房，需與鄰近學校共用廚房，然幼兒飲食有不同的營養攝取需求，包括每日營養需求、食物需較軟較小口，此次市府投入1768萬元，新設或改善南隘、大庄、建功、新竹、關東等5所公立附幼獨立廚房，目前水源附幼、竹蓮附幼也持續規畫並爭取中央經費中，預計兩年內完成設置後，全市26間公幼、6間非營利幼兒園都設有獨立廚房。

教育處指出，幼兒的營養需求、口味與成人有不小落差，包括小學國中營養午餐對於調味料、菜色的需求比較多元，但幼兒餐食通常會避開較酸辣的刺激性食材，另外，為避免幼兒用餐噎到，通常食物需要特別製成小塊處理，也須避開魚或肉的骨頭，口味上也須較為清淡。

幼兒園有獨立廚房後，廚工可獨立作業，由於食材、人事經費皆是由市府支應，不僅能協調口味，也能提供孩子更營養、豐富的菜色。

(中時 )