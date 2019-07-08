弘光科大熱舞社把「路口慢看停」歌曲編成舞蹈，連續2個周末著警察制服，分別在高鐵台中站、國家歌劇院、學校等人潮聚集地表演，以簡單舞步倡導交通安全，在場觀看的小朋友也能輕鬆跟著舞動，除充滿年輕人創意及活力外，更達到寓教於樂效果。

熱舞社參與演出學生陳翰霆指出，為了讓觀眾看一遍就能跟著跳，精心設計每一個舞步，例如歌詞中提到車子A柱時，便把左右手舉起來，再轉頭兩側觀看；一首歌也呈現hip hop嘻哈舞蹈、鎖舞兩種不同的舞風。

「穿上警察制服跳舞，自信心滿百！」陳翰霆說，第一次穿警察表演服，跳起舞來感覺很新鮮，但卻得留意不行鬧笑話。原來在等待上場表演時，竟有民眾趨前要問路，讓他尷尬無法回答。

洪佑穎說，演出的同時錄影拍成影片宣導，感覺很不一樣，「沒想到交通宣導也可以與跳舞結合，而且還在台中市人潮眾多的交通站與景點演出，是一個很特別的體驗，除了向民眾宣導交通安全外，也讓更多人知道弘光熱舞社的學生，會念書也會跳舞。」

學務長閔宇經表示，台中區監理所及台中市交通警察大隊邀請學校熱舞社參與交通安全宣導，學生積極編舞練習，先把歌詞仔細研讀，再轉換成舞步，連續2個周末分別在高鐵台中站、國家歌劇院、學校等人潮聚集地表演，每一個動作清楚傳達交通安全該注意事項，用舞步倡導交通安全，充滿年輕人活力及創意。

(中時 )