大陸漁船外觀只見地名不見船名，仍遭眼尖海巡人員識破登船檢查。（陳淑娥翻攝）

大陸籍漁船8日出沒台中大甲溪外27浬處，台中海巡隊獲報登船檢查，查獲該船越界捕魚300公斤，竟還塗銷船名以掩人耳目，陸籍黃姓船長等11人遭帶回偵辦。台中海巡隊籲請民眾共同打擊越界大陸漁船，若發現海上不法，請撥打(04)26572782或海巡118免費報案電話。

台中海巡隊8日清晨5時許，接獲海巡署第四巡防區指揮部轉台中漁業電台報案，指台中大甲溪外27浬處有大陸漁船出沒，台中海巡隊於台中港外約28浬處發現1艘大陸籍「無船名」越界作業，經廣播後該船仍蛇行拒檢，海巡人員不畏強風登檢，查獲船艙有漁獲300公斤，全部依法進行海拋。

台中海巡隊表示，越界捕魚漁船為「閩」字號，5日自福建省小岞漁港出港，為掩人耳目竟塗銷船名，外觀只見惠安地名沒有船名， 海巡人員將該艘陸船及黃姓船長等11人，爰依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，押返台中港隊部碼頭偵辦。

台中海巡隊指出，時值大陸非洲豬瘟橫行，扣留陸船經清艙未發現豬肉等其他製品，仍通報海巡署中部分署第三岸巡隊派員至本隊碼頭實施全面消毒工作，以防疫病境外移入。

(中時 )