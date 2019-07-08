鍾麗緹和張倫碩又大吵，這次還摔東西。(圖／翻攝自微博)

「性感女神」鍾麗緹和小12歲大陸男星張倫碩結婚3年，婚姻生活幸福甜蜜，近日夫妻倆帶著婆婆上陸綜《我最愛的女人們》，展現私下真實互動，卻口角不斷，吵架頻率比其他夫妻都高，最新一期預告中，兩人又大吵了，這次還升級摔東西，嚇到在場嘉賓和從外面回來的婆婆。

預告中，他們將來到旅程最後一站，每對夫妻似乎都有些摩擦，而鍾麗緹夫妻則發生最大一次爭吵，鍾麗緹先是大喊「你有病啊！你叫導演來啊」，接著委屈落淚，拿起東西往前方摔，崩潰說「我受不了了，我不想拍了」，而張倫碩也扔了手上東西衝出去，飆罵「神經病一樣，能錄不能錄？不能錄算了！」

見到兩人大吵，讓袁成杰的妻子都被嚇壞，而剛好從外面回來的鍾麗緹婆婆，聽到爭吵聲也急著問「是我們家嗎？我們家幹什麼的」，不過之前節目就有安排婆媳「假吵架」，網友也猜會不會是演戲，而真實情況就要等節目播出才能揭曉。

(中時電子報)