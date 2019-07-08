今天下午參訪光點創意樂高機器人創客中心。（王揚傑攝）

國民黨總統初選參選人朱立倫昨（7日）晚在臉書宣布將推動「二次轉型正義工程」，今天下午朱立倫受訪時表示，對於過去白色恐怖時代或過去的不當作為所做的轉型正義我們都贊成，但不可假轉型正義之名，行對付政敵或修理政敵，違反民主的作法，民進黨最近有很多的作法真的是不可思議，包括最近又想要用國家安全為理由，針對特定人士以所謂「中共代言人」或「抹紅」的方式來修理對方，甚至連購買農產品還要分顏色，這些作法都不應該存在。

這次的公投法修正案，事實上是影響台灣的公投、民主，這類違反公平正義像促轉會，曾要蒐羅一些人士的過去，打擊政敵，這些都不應該存在，希望二次轉型正義就是把民進黨這段時間做的不當作法去除掉，而不是針對過去大家真正希望的轉型正義去修改，而是針對民進黨這三年多對付政敵、影響台灣民主、影響台灣人權的作法修正。

媒體詢問，二次轉型正義是否感覺是在清算民進黨？朱立倫說，這跟清算民進黨完全沒有關係，這是把它過去不當清算在野黨的作法去除掉，台灣民主才能走上正軌，台灣不應該因為政黨輪替而去對付政敵，我們真正的作法是希望把違反民主的作法通通去除，讓台灣走向真正的民主。

朱立倫表示，作法上會透過專業人士及客觀人士，將大家覺得現在行政措施或法令上不當部分，例如限制出境、限制相關權益或限制某些人法律相關責任等，這些不應該存在的，都把它去除掉。朱立倫強調，我們的作法不是要修理對手，而是要去除不公平的地方。

(中時 )