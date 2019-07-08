南開科技大學與台灣本田汽車公司，今8日舉辦「2019年南開科技大學暨Honda Taiwan車輛捐贈儀式」，由南開科大校長孫台平代表接受，孫校長期待透過捐贈實車作為實務教學用，能培育更多汽車專業領域人才，並讓學生未來在就業市場上與廠商需求人才緊密接軌。
台灣本田汽車公司在台成立至今已18年，該公司一向重視技職教育，為響應教育部技職再造政策，特與經銷商台中奕勝美汽車公司共同捐贈「Honda CRV 2.0汽車」提供南開科技大學機械工程系「先進車輛組」作為實務教學用，以吸收各技專校院汽車相關科系畢業學生，培育更多汽車專業領域人才。
南開科技大學校長孫台平表示，為提昇學生在就業市場的競爭優勢，該校特別注重培育學生基礎專業與創新之能力，去年學校機械工程系獲教育部優化技職校院實作環境計畫，獲補助1800萬建構綠能電動車、大型商用車與高級雙B車等實作場域。
因此機械系車輛組以培育綠能電動車輛、大型商用車及智慧車輛之測試與維修服務等3個領域之人才為發展目標，此次捐贈是繼104年後第2次贈車活動，未來將會配合產業學院計畫，與台灣本田汽車公司進行更緊密的汽車實務人才培訓教學計畫，使學生在就業端能與該公司共許亮麗的未來。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。