▲台灣本田汽車捐贈南開科大汽車後雙方代表合影留念。（楊樹煌攝）

南開科技大學與台灣本田汽車公司，今8日舉辦「2019年南開科技大學暨Honda Taiwan車輛捐贈儀式」，由南開科大校長孫台平代表接受，孫校長期待透過捐贈實車作為實務教學用，能培育更多汽車專業領域人才，並讓學生未來在就業市場上與廠商需求人才緊密接軌。

台灣本田汽車公司在台成立至今已18年，該公司一向重視技職教育，為響應教育部技職再造政策，特與經銷商台中奕勝美汽車公司共同捐贈「Honda CRV 2.0汽車」提供南開科技大學機械工程系「先進車輛組」作為實務教學用，以吸收各技專校院汽車相關科系畢業學生，培育更多汽車專業領域人才。

南開科技大學校長孫台平表示，為提昇學生在就業市場的競爭優勢，該校特別注重培育學生基礎專業與創新之能力，去年學校機械工程系獲教育部優化技職校院實作環境計畫，獲補助1800萬建構綠能電動車、大型商用車與高級雙B車等實作場域。

因此機械系車輛組以培育綠能電動車輛、大型商用車及智慧車輛之測試與維修服務等3個領域之人才為發展目標，此次捐贈是繼104年後第2次贈車活動，未來將會配合產業學院計畫，與台灣本田汽車公司進行更緊密的汽車實務人才培訓教學計畫，使學生在就業端能與該公司共許亮麗的未來。

(中時 )