國民黨總統初選參選人、鴻海集團前董事長郭台銘上週五表示，為平衡南北，他若當選總統，會增設1名行政院副院長駐高雄辦公。郭董此話一出，立刻被蔡英文總統打臉：有考慮修憲因素嗎？常在臉書發文探討時政的律師林智群也表示，看郭董多次發言內容，基本上都是「皇帝發言」；如果郭董抱持著這樣霸氣心態，當上總統後會氣死，最後更勸郭要當總統前，「先上幾堂憲法課，並學會忍耐」。

郭台銘昨接受媒體專訪，提到日前他說要增設副閣揆長駐高雄，被批不懂憲法，郭台銘表示，這不過是小小修憲，總比有人想修憲改國號來得幅度小。

對此，律師林智群在臉書發表以下想法：

「1.嗯郭董幕僚有沒有告訴老闆，不管是『小小修憲』」、『小修憲』、『大修憲』，用的都是同一個修憲門檻，不會因為你是「小小修憲」就給你打折的！

2.台灣修憲門檻超高，立法委員1/4提案，3/4出席，3/4同意後，只是通過修憲案，還要人民複決投票，同意票至少要950萬票，才會通過！

3.郭董說台灣的問題在經濟，而他自己的問題在於對於法律（特別是政府體制）不了解，看郭董多次發言內容，基本上都是「皇帝發言」，0-6歲國家養，自己籌資不編預算，完全沒有預算法、審計法概念，（就算是募資，政府花錢時還是要編預算的），以為「小小修憲」就沒什麼門檻，講得很輕鬆。」

林智群還說：「如果郭董抱持著這樣霸氣心態，當上總統後，他會氣死！他會發現，怎麼一堆法律綁著他？綁手綁腳的？沒有國會支持，他哪都去不了！畢竟國家有權力分立、互相制衡問題，國家有基本人權保障問題，這跟鴻海公司裡面「他一個人說了算！」「賺錢至上」有很大差別！」

最後並給郭董忠告：「要當總統前，郭董可能要先上幾堂憲法課，並學會忍耐⋯⋯」。

網友也留言回應：「沒錯，他把總統當皇帝做...」、「就會和川普一樣，老覺得其他政府部門都來綁他手腳。」、「換個角度看，郭董舒舒服服當自家王國董事長就好了，為何現在要學會忍耐，又搭捷運又幫記者綁鞋帶？就為了媽祖讓他出來為國為民？」。

(中時電子報)