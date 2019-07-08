刑事警察局電信偵察大隊隊長柯宏宜表示，這起跨國詐欺案，是台灣到韓國架設詐騙機房首度破獲的案子，奉勸民眾切勿存有僥倖心態至國外犯罪。（盧金足攝）

刑事警察局電信偵查大隊（第2隊）、國際科、台中市警察局第6分局與南韓警方合作，2017年12月20日首次在南韓濟州島查獲詐騙機房，緝獲嫌犯60人，白姓主嫌還在韓國服刑，先行遣返22名台籍嫌犯回台，警方調查該詐騙集團9個月不法所得高達1400萬元，嫌犯被遣返回台，第一個願望就是想吃熱騰騰的排骨飯，吃到家鄉味說，「感動到快哭了，終於不必再吃泡菜了，回到台灣真好！」

這起在南韓破獲的詐騙案，兩年前查獲60名嫌犯時，大陸曾舉行記者會要求邦交國必須要按照「一個中國」原則，進一步處理涉台問題，但南韓仍依台、韓之間的司法互助默契，將22名涉案台灣人遣送回台，警方出動50名警力到桃園機場帶人，22名嫌犯以《組織犯罪防制條例》移送台中地檢署，訊後裁定涉案人各依3萬至10萬元交保。

刑事警察局電信偵察大隊隊長柯宏宜表示，這起跨國詐欺案，是台灣到韓國架設詐騙機房首度破獲的案子，2017年初接獲情資，台灣中部有集團在招募成員到南韓設立詐騙機房，立即成立專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，追查發現，有一名歲白姓主嫌在招募成員到南韓濟州島成立詐騙機房。

警方在南韓濟州島攻堅破門而入，一舉破獲台灣人到南韓設詐騙機房的集團。（盧金足翻攝）

專案小組將該情資透過我國國際科的駐外聯絡官，將情資交給南韓，南韓2017年10月在南韓濟州島查獲大型的詐騙機房，共查獲嫌犯60人，其中40歲白姓主嫌等51名台灣嫌犯，7名大陸嫌犯與2名南韓嫌犯，另外查扣手機104支、筆電15台等相關證物。

詐騙集團選擇南韓度假勝地濟州島，觀光客多掩人耳目，而且白姓主嫌採集中管理，租賃一棟6層樓的房子分工詐騙大陸民眾，以帳號遭盜？或違反洗錢條例等詐騙手法，9個月不法所得就高達1400多萬元。

現場查扣行動電話104支及筆電15台。（盧金足攝）

涉詐騙的22名犯嫌被遣返回台，在南韓服刑兩年多，向警方表示最想吃到熱騰騰的排骨飯，在南韓常吃泡菜，吃到都怕了，可以吃到台灣的家鄉味，他們覺得「回到台灣真好！」

刑事警察局電信偵察大隊指出，刑事局跟南韓警方首次合作，在南韓境內查獲詐騙機房，因為嫌犯違反韓國的相關法令，所以遭到韓國警方逮捕，起訴判刑，其中有22名嫌犯服刑完已經假釋出獄，7月5日遣送回台灣，專案小組將22名嫌犯以違反《組織犯罪防制條例》移送台中地檢署偵辦。

刑事局電偵大隊第2隊呼籲，國人請不要從事詐欺犯，到境外設立詐騙機房，可能會違反當地法令遭到當地的刑責處罰，回來國內還要依違反《組織犯罪防制條例》移送法辦，民眾切勿存有僥倖心態至國外犯罪。

詐騙集團9個月不法所得就高達1400多萬元。（盧金足翻攝）

(中時 )