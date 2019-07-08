涉嫌強擄殺人的柯姓嫌犯。（袁庭堯翻攝）

39歲男子柯傑雄替母親討債，涉嫌槍殺張姓女債務人的胞兄並棄屍大寮山區，一審高雄地院依殺人罪判其無期徒刑。案經上訴，高雄高分院審酌柯男替母親討債，一時衝動才殺人，犯後還帶警察找屍體，因而從輕改判18年，全案可上訴。

判決指出，2017年8月柯男替母親向張女催討45萬元的六合彩賭債，沒想到張女避不見面，柯男便開車前往草衙一間遊藝場、持槍強押張女從事代書的胞兄張男，要逼張女出面還債。張男遭擄眼見對方有槍、轉身逃進遊藝場時，遭柯男從後方開槍擊中腰部，再被強拖回車上擄走，沒想到竟傷重不治。

案發後，柯男找黃姓、金姓男友人幫忙將屍體載往大寮偏僻山區產業道路雜草堆丟棄。棄屍當天下午，三人遭新興警分局員警盤查，雙方發生激烈槍戰。柯男與員警扭打被制伏，友人則逃逸，現場起出兩把手槍。

柯男到案後供稱全案為他一人所為，還帶警方回到棄屍現場找到張男屍體。柯男強調，開槍僅是為了避免張男逃脫，非致命之意，一審法官不採信他的說法，叛期無期徒刑，柯男不服上訴。二審法官認為，柯男替母討債，非故意殺人，尚未泯滅人性，最後改判其18年，褫奪公權8年，可再上訴。

(中時 )