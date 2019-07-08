2019台南英語閱讀季暑假開跑，其中，「線上英語閱讀闖關」活動短短1周已累積閱讀量33

台南人愛閱讀無庸置疑！2019台南英語閱讀季暑假開跑，其中，「線上英語閱讀闖關」活動短短1周已累積閱讀量33,184本，麻豆國小閱讀4058本最積極，日前台南市長黃偉哲與玉山銀行總經理黃男州會面，共同宣布「市民看書，玉山贈書」英語閱讀活動，為即將落成的台南市立總圖書館爭取到3319本英語圖書！

台南市政府獲得Scholastic美國學樂集團贊助，原價訂閱價1200元的BookFlix及TrueFlix英語電子書資料庫，台南市民可免費使用一年。為鼓勵市民朋友多加利用，黃偉哲與玉山銀行總經理黃男州共同宣布推出「市民看書，玉山贈書」，凡市民閱讀scholastic電子書達10本，玉山銀行將捐贈1本全新英語書籍，以此累積總數後，一併將新書捐贈給明年即將落成的台南市立總圖書館。

閱讀「利己也利他」，不僅可提昇英語力，亦對城市有益。黃偉哲表示，感謝玉山銀行熱情支持並提供英語閱讀季各項資源，讓規模比往年更大、活動更多元豐富，也讓參與的族群跨越各年齡層，從幼稚園、國小、國高中及大學，無論是大人、小孩都能找到適合自己的英語閱讀活動。

玉山銀行總經理黃男州表示，雙語教育是國家重要政策之一，也是代表國際競爭力的關鍵指標。2019年玉山銀行除了首次與台南市政府共同攜手合作「市民看書，玉山贈書」活動，並提供5500個黑熊零錢包作為國中小學童閱讀獎勵贈品，總金額達100萬元，藉此鼓勵市民及學童養成英語閱讀習慣，營造親子共學的英語環境，積極朝國際化城市之路邁進。

黃男州總經理說，玉山銀行重視人才培育，長期投入閱讀推動及弱勢學童關懷，已在全國打造144所玉山圖書館，捐贈近30萬本圖書，超過9萬名國小學童受益。並累計幫助超逾7萬名弱勢學童，讓他們可以快樂成長、安心就學，近期更將與敦煌書局合作，提供兼具生活化、實用性英語教學課程，提高偏鄉學童學習意願及英語能力。

台南市政府表示，透過產官學三方合作、資源共享，能為城市營造更好的英語學習環境，感謝台南市民踴躍響應，1周累積超過3萬本閱讀量，其中，國小部分麻豆國小累積閱讀量4059本、永康勝利2965本、安定國小2926本，國中則是忠孝國中914本最多。

(中時 )