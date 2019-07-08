根據美國媒體報導指出，公鹿已和「字母哥」阿提托康波的哥哥薩納西斯.阿提托康波(Thanasis Antetokounmpo）簽下2年300萬美元的合約，組成希臘怪物雙人組合。

阿提托康波出生於運動世家，已故的父親是足球員，母親也是田徑跳高選手，家中5個小孩都遺傳到雙親的運動天分，老大Francis是一名職業足球員，其他4位兄弟都在打籃球，效力希臘豪門帕納辛納科斯（Panathinaikos BC）的大薩納西斯，2014年NBA選秀會第二輪第51順位被尼克選中，但他最終選擇回到家鄉打球，並且連續兩年幫助球隊奪冠，並且獲得明星賽MVP。

剛獲得例行賽MVP殊榮的「字母哥」阿提托康波在家中排行老三，現年24歲的老四，也就是K阿提托康波目前在獨行俠，至於最小的Alexis目前18歲，未來也有機會加入NBA，4兄弟有機會創下同時征戰NBA的新紀錄。

(中時電子報)