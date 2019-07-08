大坑生態園區內，成群紫斑蝶漫天飛舞；紫斑蝶外表呈黑褐色，翅膀散布著白色斑點，打開翅膀透過光線照射，發出藍紫色光彩。（張妍溱翻攝）

迎接暑假到來，台中市政府觀光旅遊局重新整建台中市北屯區大坑生態園區，夏季園區內不但可聽見蛙鳴鳥叫聲，更是賞螢火蟲、紫斑蝶的好地方；「媽媽市長」盧秀燕8日化身紫斑蝶導覽員，告訴小朋友如何記錄紫斑蝶飛行路線，並啟動「護蝶」行列。

盧秀燕表示，大坑有「台中陽明山」之稱，除棲地水池有蛙群聚集、園區紫斑蝶飛舞，孩子們透過導覽與紀錄，進一步了解大自然的生物習性、友善對待，利用暑期加強生態教育。

台灣紫斑蝶生態保育協會人員現場解說紫斑蝶習性，學習力強的「媽媽市長」立刻教小朋友，如何認識保護紫斑蝶，並在紫斑蝶翅膀做標記，可記錄紫斑蝶飛行路線及數量變化。

紫斑蝶每年11月至隔年3月，約有25萬至30萬隻會飛到南部過冬，大多集中在茂林區，春天開始，紫斑蝶會再往北飛；觀光旅遊局長林筱淇表示，從南部遷徙到大坑生態園區的蝶類逾140種，夏季近500隻紫斑蝶成群飛舞，相當壯觀。紫斑蝶外表呈黑褐色，翅膀散布著白色斑點，打開翅膀、透過光線，發出藍紫色光彩。

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