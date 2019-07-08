台鐵自強號日前發生傷警事件，鐵路警察李承翰因此喪命。據統計，無票旅客衍生出的糾紛佔比最大，台鐵局表示，未來將全面禁止旅客無票上車，明年起將針對部分車站的立桿式閘門加裝門擋，預計2023年前完成，此外台鐵也預計提高列車見警率、增設車廂內監視器，將於15日提出實際改善措施。

本月4日台鐵自強號發生補票糾紛，列車長請鐵路警察李承翰上車處理，卻不慎遭旅客刺傷，送醫後仍宣告不治。台鐵產業工會指出，補票糾紛很常見，幾乎天天都在上演，然而整輛列車卻僅配備一根木棍防身，列車長也不可能隨身攜帶，真有狀況發生時，就會非常危險。

台鐵局運務處長張錦松表示，未來將嚴格實施買票上車，若遇到沒有車票的旅客，只能對他說抱歉，除非有特殊原因，例如是搭乘末班車等，才會考慮放行，如有旅客硬闖車站，警鈴聲則會響起，站內人員、鐵路警察等會出面處理。

張錦松指出，由於部分偏遠地區車站每日旅客量較少，出入口沒有設置閘門，只有簡易的立桿，為避免旅客硬闖，將進行汰舊換新計畫，由於目前使用電子票券的旅客約佔三分之二，因此將針對立桿閘門加裝門擋，除非旅客感應票券，門擋才會開啟，明年就會編列預算開始動工，預計在2023年前全面完成加裝。

(中時 )