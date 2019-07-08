年底前想再出國一次？現在就揪好友！酷航於 2019 年 7 月 9日至13 日在官網推出「酷搶揪走」連續五天兩人以上好友促銷，就是現在，打開你的群組視窗大聲喊：誰要跟我出去玩！東京、大阪、北海道、韓國、新加坡等34 個人氣酷航點單程含稅只要1,688元起，酷航商務艙3,888元起。揪姐妹閨蜜、兄弟摯友、或是兩個邊緣人，目的地選好、鬧鐘設好、機票搶了立馬揪走！

本次酷航兩人以上好友促銷航點包含台灣直飛航點：東京、札幌(北海道)、大阪、首爾、新加坡；澳洲四大城：墨爾本、雪梨、黃金海岸、柏斯；歐洲雙航點：希臘雅典、德國柏林；渡假私房景點：馬爾地夫、普吉島、峇里島、關丹；東南亞秘境：古晉、哥打巴魯、喀比、巨港、泗水、永珍、龍坡邦、柯枝、特里凡得琅等。促銷的旅遊期間最晚至 2019 年 12 月20日；揪好友，年底前在出門渡一次假！

想暫時離開悶熱酷暑的氣候與工作環境，給你和好友一個沁涼假期吧！亞洲首選航點北海道，來碗消暑的哈密瓜冰品、登高俯視函館山夜景，就算是衝一趟週末旅行也值得。

澳洲避暑四大城：墨爾本、雪梨、黃金海岸、柏斯，享受南半球的冬季陽光，回歸大地不只袋鼠和無尾熊，窺看企鵝歸巢奇景、踏進鹽湖見識奇幻天空之鏡、潛入大堡礁裡繽紛燦爛的海底世界；或進入都市叢林感受各個地區的聖誕氛圍、到維多利亞女王市場和聯邦廣場走一圈，體驗道地澳式生活！

澳洲四季皆宜人，推薦搭配不同點進出，令人心曠神怡的自然美景、好吃好逛的大都市一次滿足你的旅行心願！搭乘酷航體驗非凡，你搶到的不只是機票，還有彼此間珍貴的回憶！

酷航以低成本航空少見的雙走道、寬椅距、大飛機受到乘客喜愛，且提供商務艙服務(僅適用於 787 夢幻客機)，旅客以超值價格即可享非凡體驗。酷航航點遍及日本、韓國、東南亞、澳洲、歐洲，想要一次解決住宿、當地交通與體驗的自由行旅客，可與酷航合作之旅行社同享此次好友優惠，歡迎向各大旅行社詢問酷航行程。

搭乘酷航還可體驗新加坡樟宜機場的魅力無限，新地標「星耀樟宜」於今年四月嶄新開幕，和第一航廈直接連通，40 公尺高的室內瀑布保證讓人歎為觀止，原來機場可以這麼華麗炫目充滿未來感！另外還有天空之網、迷宮世界、奇幻滑梯等其他極具巧思的各項設施，讓旅客充分利用轉機時光，成為旅程的亮點之一。

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