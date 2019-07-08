暑假來臨，是學生使用網路高峰期，依台灣網路成癮調查，國、高中生網路成癮的比例超過20％，可見越來越多學生因沉迷網路遊戲而影響學業、家庭和人際關係。草屯療養院兒童青少年精神科醫師吳孟寰籲請家長宜多關心並和學生進行良性溝通。

草屯療養院兒童青少年精神科醫師吳孟寰表示，目前資訊網路與電腦手機普及，人手一機網路吃到飽，致不少青少年每天沉迷於網路遊戲，除影響學習動機，也衍生諸多問題如：人際孤立、身體健康受損、時間管理等都受到負面的影響。

吳醫師建議家長先試著瞭解孩子是否已達網路沉迷程度，提醒家長需注意網路成癮背後的問題，如長期陷於人際關係困難、學業成就低下或家庭關係衝突等，也是造成很多人會選擇網路遊戲或社群網站來逃避壓力、尋求成就感或是彌補社交需求的原因。

吳孟寰醫師建議，漫長暑假中，家長可採取策略包括：與孩子一起規畫生活與上網時間，規範每日使用網路時間，設定休息時間，協議將重要事情做完後才可上網，共同從事戶外休閒活動等等。

另外，家長也可與學校老師聯繫，了解孩子在校人際相處情況，是否有被霸凌、遭同儕排擠，或是學習困難等狀況。如果孩子因限制網路使用時間而有明顯焦慮、憂鬱症狀、自殺意念，或是與家人嚴重衝突，建議至醫院身心科門診接受評估與治療。

★再給自己一次機會

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(中時 )