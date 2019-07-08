中衛發展中心董事長謝明達被訴在21年前擔任台北市議員收賄，歷審都判他有罪，去年最高法院未開庭自行改判無罪定讞後，檢察總長提非常上訴，最高法院開庭審理，檢方表示為了不要讓法院判決初一十五不一樣，請求將本件提案大法庭統一見解。

最高檢察署訴訟組今年初成立後，今日由蔡瑞宗、吳巡龍代表蒞庭，陳瑞仁及黃則儒也在旁聽席「見習」，值得一提的是，吳巡龍檢察官7年前任澎湖地檢署時，為了抗議最高法院刑事庭決議，曾在最高法院外冒雨靜坐抗議，逾百名檢察官親赴現場獻花致意。

前台北市議員謝明達遭檢方指控，在1998年用議員身分向捷運局施壓且如願喬妥人事，因而獲得承包商陳國華220萬元 賄款，一審到高院更三審都判他有罪，但最高法院認定220萬元無對價關係，採信謝借貸之說，自為改判謝無罪。

謝男獲判無罪確定後聲請刑事補償，最高法院認為，謝明達被押獲交保後擔任台北21文教基金會董事長，是義務性質為無給職，也沒有其他收入，考量他羈押期間所受身體、精神上之痛苦、名譽減損、自由遭到拘束，決定准予每天3300元補償，共計26萬700元。

去年檢察總長江惠民提起非常上訴，最高法院召開準備庭，檢方認為最高法院在未開庭辯論情況下，自行認定謝明達的行為不罰改判無罪，如果這樣可以那是否未來都比照辦理，請求提案大法庭統一各庭見解。庭末，受命法官莊松泉諭知全案候辦。

(中時 )