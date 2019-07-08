雖然長榮空服罷工事件已經落幕，但過去長榮航空曾表示會對工會提告，並以每天3400萬元的損失來求償，對此，桃園市空服員職業工會回應，罷工完全合法，未來會籌組律師團隊來應戰，絕對不會妥協。

空服員工會強調，這次罷工完全合法，《勞資爭議處理法》亦保障合法罷工的刑民事免責權，長榮航空至今仍然不願對工會放下歧見，不願對工會幹部放下棍子的作為，該會也不會妥協，將籌組律師團，全面應戰。

長榮航空在6月21日委託律師向台北地方法院遞狀，控告空服員工會違反「勞資爭議處理法」，並要求賠償。當時長榮航空所發布的聲明指出，長榮是純民營公司，董事的選任是股東會權限，但空服員工會卻以設置勞工董事當作罷工訴求之一，進而發動罷工，明顯有違法罷工的事實。

若是以長榮航空提出的「每天求償3400萬元」計算，到7月6日為止共17天將求償5億7800萬元，但長榮航空至今尚未提出確切數字。

(中時電子報)