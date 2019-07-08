名嘴許聖梅日前因挺韓，不願意配合挺郭節目黑韓風向，丟了固定的帶狀節目通告。正在苦於丟掉固定收入時，沒想到韓流無比溫馨，除了市長韓國瑜親自打電話慰問她外，高雄無數廠商紛紛伸出援手，邀她主持活動，其中更有高雄資優生技廠商，邀她代言潤喉粉產品。

廠商說因為名嘴每天都要上很多節目，講很多話，尤其是她以一抵十，對抗韓黑，就是要靠她超級肺活量，以及口才腦力，因此認定許聖梅是最佳產品代言人。廣告更是用心規劃，除了讓許聖梅過足戲癮扮演功夫中的包租婆與火雲邪神PK外， 還以她的名嘴形象量身訂做一系列廣告。只是廣告一上檔，又被總統大選侯選人大量的初選形象廣告擠掉時段，導致很多民眾買不到商品，許聖梅真是欲哭無淚，大喊：放過我吧！

許聖梅說潤喉粉成分是本草漢方，爽聲潤喉，清涼舒暢，她不僅分享給所有挺韓的名嘴，更打算下次帶給韓市長，慰勞他每天對抗韓黑的勇氣，更要為每週造勢活動聲嘶力竭的韓市長，好好保樣一下喉嚨，才能繼續為民喉舌，為這片土地發聲。

(中時電子報)