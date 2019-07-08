空服員罷工歷經17天終於落幕，不過公司內部卻十分不平靜，近日外傳桃空職工幹部郭芷嫣在群組放話，揚言要「電爆」中途停止罷工的組員。對此，郭芷嫣本人避不回應，工會秘書長鄭雅菱則強調「她沒有霸凌意圖與行為」。長榮航空表示，將向警方報案，確認是否是帳號遭盜用，並暫時將郭改為地面勤務，待調查結果出爐再調整。

網傳工會幹部嗆「電爆罷工叛逃者」 長榮開會調查

空服員罷工途中，有逾百名空服員中途復職，昨日網上出現一張截圖，工會幹部郭姓空服員在成員共34人的「The EVA Angel」群組內表示，「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「中途跳船的，電爆」，外界質疑是否已有霸凌情形出現。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，網路上流傳的可能是偽造的假訊息，且照片、暱稱、群組等都可以偽造，該名空服員也明確表示「沒有霸凌意圖」。工會將發簡訊給會員，呼籲回歸理性、理性看待相關的後續，也希望外界回歸理性，長榮航空更不要因為傳言就大動作調查、甚至調職等行為，工會相信長榮航也不會因此再度挑起紛爭。

長榮航空表示，有關桃空職工郭姓幹部在Line中的對話截圖，其中涉及霸凌及在機長食物中「加料」等嚴重影響飛安疑慮之對話內容，因茲事體大，公司必須慎重處理，但基於保障員工權益，公司會即刻啟動內部調查程序。

長榮航空指出，由於郭姓幹部宣稱帳號遭盜用，公司也會同時向警方報案，請警方協助儘速釐清真相，目前基於上述飛安考量，待其罷工結束返回公司上班，即會暫時將郭姓空服員改為地面勤務，待調查結果出爐後再行調整。

(中時 )