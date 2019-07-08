改裝車輛易造成噪音汙染，影響周遭住戶生活品質，對此，新北市中和警分局自今年1月至今，已攔查通報環保局5034件。（實習記者陳志綸翻攝）

改裝車輛易造成噪音汙染，影響周遭住戶生活品質，對此，新北市中和警分局自今年1月至今，已攔查通報環保局5034件。（實習記者陳志綸翻攝）

改裝車輛易造成噪音汙染，影響周遭住戶生活品質，對此，新北市中和警分局自今年1月至今，已攔查通報環保局5034件。（實習記者陳志綸翻攝）

改裝車輛易造成噪音汙染，影響周遭住戶生活品質，對此，新北市中和警分局自今年1月至今，已攔查通報環保局5034件。（實習記者陳志綸翻攝）

改裝車輛易造成噪音汙染，影響周遭住戶生活品質，對此，新北市中和警分局自今年1月至今，已攔查通報環保局5034件，最重可開罰2萬4000元罰緩，適逢暑假期間，將持續與監理站及環保局合作，在轄區內重要路段實行聯合稽查，杜絕危險駕車及擅自變更車體。

依據中和警分局統計，自1月起至今對於改裝致噪音車輛，已攔查通報環保局5034件，擅自變更車體部分，依違反道路交通管理處罰條例第16、18條舉發172件、危險駕車依第43條舉發70件。

中和警分局表示，不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及他人的交通安全，可依道路交通管理處罰條例第18條，處2400元以上、9600元以下的罰鍰，並責令檢驗。

另外，改裝排氣管部分，除違反《噪音管制法》外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處以6000元以上2萬4000元以下罰緩。

中和警分局表示，噪音車已然是全民公害，呼籲駕駛人不要把個人快感建立在其他人的痛苦上，排氣管轟隆作響聲不但不會令人羨慕，只會引來更多人的側目和厭惡。

另外，「飆車」是指二輛以上之汽、機車在道路上競技者，針對台64線快速道路噪音車及超速行駛行為，新北市警察局交通大隊與公路總局已研議設置「區間平均速率科技執法」，透過記錄車輛進出時間，換算車輛通過時間及通行速率後，辨別車輛有無超速行駛。

(中時 )