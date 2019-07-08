水蜜桃贈送活動年年舉辦。圖：樂桃航空

樂桃航空（Peach Aviation株式会社）執行董事CEO井上慎一）宣布：特別感謝各位台灣媒體對於樂桃航空一直以來的關照。今天樂桃航空與和歌山紀之川市JA紀之里合作，在關西機場第2航廈舉辦「SharePeach Day！」活動，發送美味的新鮮水蜜桃給搭乘樂桃航空的旅客。

為了促進關西地區在地週邊的繁榮，從2012年開始至今已舉辦了8次贈送水蜜桃的活動，以樂桃航空國際線MM22(台北出發)航班為贈送對象，搭乘該航班的162名旅客都可以免費獲得由「紀之川市(JA紀之里)」所精心栽種的當季新鮮水蜜桃一顆。

出席本活動人員包括紀之川市JA紀之里的地方政府人員、紀之川市光觀協會水果吉祥物娃娃「BURUBURU」，樂桃航空由監查董事 金澤榮次 先生(和歌山縣籍)，以及幾位家鄉在和歌山縣的空服人員、職員，一同參加本次活動，親手將新鮮的和歌山水蜜桃發贈給抵達關西機場的旅客。

紀之川市(JA紀之里)的水蜜桃，在紀之川地區特有的溫暖氣候、肥沃土壤的滋養下，經農民們細心照料栽種下，長成一顆顆渾圓飽滿的高品質水蜜桃，一口吃下即能享受鮮甜、濃郁的滋味，多汁的口感讓人一口接一口。搭乘旅客們紛紛面帶笑容地說道：「和歌山的水蜜桃真是新鮮！」、「馬上可以吃耶！好期待！」。「SharePeach Day！」活動在充滿歡笑的氛圍下圓滿結束，希望旅客們都能夠喜愛和歌山所栽種的高品質水蜜桃。

樂桃航空不斷努力與創新，結合在地與促進地方發展，將日本各地充滿魅力的文化傳達至亞洲的每一個角落，搭起人與人之間的橋樑，致力成為散播愛與關懷的航空公司。

(工商 )