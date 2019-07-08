長榮航暫停郭芷嫣空服員職務 改為地勤 17:582019/07/08 工商 王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空對於媒體報導有關桃空職工幹部郭芷嫣在Line中的對話截圖，其中涉及霸凌及在機長食物中「加料 」等嚴重影響飛安疑慮之對話內容，因茲事體大，公司必須慎重處理，但基於保障員工權益，公司會即刻啟動內部調查程序，且由於郭姓幹部宣稱帳號遭盜用，公司也會同時向警方報案，請警方協助儘速釐清真相，目前基於上述飛安考量，待其罷工結束返回公司上班，即會暫時將郭姓空服員改為地面勤務，待調查結果出爐後再行調整。 (工商 ) #公司 #調查 #飛安 #警方 #對話 也許您會感興趣 推薦閱讀 西門町獅子林大火後 警方實施清樓專案 12:102019/07/04 社會 百度發表小度助手5.0版 提供更強大的對話式AI技 14:422019/07/04 財經 暴力衝擊港立法會 警方逮捕13人 04:092019/07/05 話題觀察 中市警方大執法民酒駕拒測13件 17:582019/07/05 社會 郭董指約不到人 韓國瑜還原對話 10:012019/07/06 政治 《快評》自己不做好事還阻礙別人做 蔡在學慈禧嗎 10:472019/07/06 政治 警車貼防疫海報 台南市警方：防疫如作戰 19:412019/07/06 社會 數位感雕塑與歷史對話 01:192019/07/07 藝文副刊 力推「用對話取代對抗」兩岸方案 04:102019/07/08 時論廣場 長榮罷工補償最多7500元？搭這9班機可多賠2.2倍 14:482019/07/08 生活 生活熱門新聞 氣象局一週天氣出爐 雨勢集中在這裡 - 生活 工會幹部疑霸凌落跑組員處置方案出爐 長榮：先停飛 - 生活 - 中時 擦屁空姐挫咧等！嗆要幫機長食物加料 長榮報警 - 生活 日本街道超乾淨 網揭關鍵原因不在素質 - 生活 「每天3400萬」長榮算總帳求償5.78億 工會回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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