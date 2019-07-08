長榮航空對於媒體報導有關桃空職工幹部郭芷嫣在Line中的對話截圖，其中涉及霸凌及在機長食物中「加料 」等嚴重影響飛安疑慮之對話內容，因茲事體大，公司必須慎重處理，但基於保障員工權益，公司會即刻啟動內部調查程序，且由於郭姓幹部宣稱帳號遭盜用，公司也會同時向警方報案，請警方協助儘速釐清真相，目前基於上述飛安考量，待其罷工結束返回公司上班，即會暫時將郭姓空服員改為地面勤務，待調查結果出爐後再行調整。

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