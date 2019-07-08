李氏金線感謝眾人的幫忙，希望最苦的日子就此過去。(莊曜聰攝)

全國孝行楷模11日將在南投舉行頒獎典禮，台南市共有3人入選，其中家住下營區的李氏金線18年前從越南遠嫁台灣，希望能幫助老家改善生計，但夫家卻接連遭逢變故，丈夫、公公先後罹病離世，她1人撐起重擔，獨力扶養2個孩子並照顧中風且失智的婆婆，孝行令鄉里感動，都說她是「越南阿信」。

「真的很苦。」41歲的李氏金線說，當時因為越南老家的兄弟姊妹多，年紀又小，為了減輕父母負擔選擇嫁來台灣，起初跟先生一起打拚，生活還算過得去，但沒想到平靜的日子才過幾年，丈夫就被診斷出罹患腦瘤，開刀治療後失能臥床，她除了到工廠上班養家，還犧牲休息時間，1天往返6次照顧先生。

提報她參選全國孝行楷模的下營區賀建里長柯玉堂說，屋漏偏逢連夜雨，不只先生出狀況，公公、婆婆也中風，加上有先天性心臟病的小兒子，經濟壓力及生活重擔壓得人喘不過氣來，她也因此無法、更不敢回越南探親，盼不到女兒回來，她的父親來台探視後相當不捨，勸她帶著孩子回越南，但李氏金線仍決定留在台灣，一肩挑起養家責任，只要孩子未來能夠獨立自主，再苦她都不喊累。

李氏金線的丈夫、公公在這幾年相繼過世，身後事則由里長、慈善團體協助處理，減輕不少重擔，婆婆中風後因有失智情形，也不再因為小事叨念她，就讀高職的大兒子課餘就到汽車保修廠當學徒打工，小兒子也在去年完成手術，身體逐漸恢復，對她來說，最苦的日子已經過去，感謝所有幫助過她的人，希望有天能把這善念繼續傳遞下去。

(中時 )