警方專案小組3日下午兵分7路直搗集團製毒及分裝地點，當場逮捕5名販毒主嫌。(吳亮賢翻攝)

趁著暑假到來，分布桃園、新北的販毒集團推出「惡魔果實」毒咖啡包，以青少年喜愛的動漫「海賊王」，誘惑學子吸食毒品，藉此大發黑心暑假財，警方專案小組3日下午兵分7路直搗集團製毒及分裝地點，當場逮捕5名販毒主嫌，起出k他命29包、毒咖啡包1186包、毒梅片87顆，販毒所得21餘萬元，以及上千袋的毒品分裝袋。

三重分局執行「108年暑期青春專案」，發現有毒梟利用暑假期間，引進大批混合型毒品，自行研磨、分裝，並在包裝印上年輕人熱愛動漫「海賊王」中的「惡魔果實」，吸引青少年好奇食用。

經專案小組3個月跟監埋伏，鎖定販毒集團分裝場及成員落腳於桃園市及新北林口等處，警方3日下午兵分7路同步執行搜索，霹靂小組也全副武裝參與攻堅行動，警方破門後，5名集團成員在錯愕中束手就擒，屋內也搜出各式毒品及製毒、分裝工具，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪送辦。

警方鄭重呼籲，青少年朋友切勿因一時好奇施用毒品，如出入KTV、撞球場、PUB、網咖等娛樂場所，對於來路不明之糖果、咖啡包切勿食用，以免染上毒癮而觸犯法律。

此外，學校老師、家長、學生若發現有同學白天精神不濟，常與校外不良人士交往者，應透過「反毒通報網」回饋情資以溯源幕後供毒藥頭，全民投入反毒、緝毒行列，共同創造「無毒城市、安居新北」的樂活家園。

(中時 )