花蓮東臨太平洋，擁有豐富的海洋資源，立委蕭美琴向中央爭取籌設國立海洋資源博物館，推廣食魚教育、養殖教育等各種海洋知識，計畫獲中央支持，8日與在地海洋相關團體舉行座談交流意見，預計年底完成初期規劃，打造花蓮首座「國家級」博物館。
「海洋產業廊帶計畫」獲行政院與國發會支持，其中海洋資源博物館的前期規劃專案6月時由國立中山大學得標，計畫負責人陸曉筠教授表示，海洋博物館以「生態博物館」為核心概念，強調人和環境共生，透過社區居民參與，凝聚在地認同，追求永續發展。
博物館計畫在台肥花蓮深層海水園區南側新設一座低高度的建築物，襯托當地自然海景，並以博物館為核心，整合縣內海洋資源，串連北起七星潭、南至花蓮賞鯨碼頭，未來可打造花蓮港成為國際遊輪中繼站，發展花蓮成為海洋大縣。
東部縣市僅剩花蓮沒有「國立級」博物館，蕭美琴說，海洋資源博物館北有七星潭風景區、定置魚場、海洋深層水產業，往南則是港區，有賞鯨和藍色公路等特色，盼學者規畫博物館的時候，也能納入在地產業的不同面向，透過廊帶發展帶動產業亮點。
這座博物館特別的是，地方與博物館達成「不展出活體生物」共識，為了讓民眾也能深入認識海洋，規劃團隊運用AR、VR等互動式科技，讓訪客對海洋世界更能身歷其境，並期待透過海洋資源博物館，作為花蓮小朋友認識海洋的起點。
(中時 )
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