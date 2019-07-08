一名方羅姓女駕駛自小貨車，8日上午由南向北直行至高雄美濃區台3缐清水088號路燈時，疑似天雨路滑，自撞中央分隔島。警消獲報到場將傷者送醫救治，經過急救，醫生宣告不治。

對於此交通事故，警方已經展開調查，釐清事故原因。旗山交通分局呼籲駕駛人，遇下坡路段或雨天視距不佳時，一定要減速慢行，才有保障。

同時，旗山交通分隊仍會持續地針對台3線道易肇事路段、時段，來執行超速照相取締，經統計本周就取締有150件超速案，除呼籲駕駛人勿超速外，更不可疲勞駕駛或違規，這樣才能確保用路人的安全。

(旺報 )