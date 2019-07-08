疑天雨路滑 美濃女駕駛自撞分隔島不治 17:012019/07/08 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1輛自小貨車8日上午自撞中央分隔島，送醫宣告不治。（林瑞益翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名方羅姓女駕駛自小貨車，8日上午由南向北直行至高雄美濃區台3缐清水088號路燈時，疑似天雨路滑，自撞中央分隔島。警消獲報到場將傷者送醫救治，經過急救，醫生宣告不治。 對於此交通事故，警方已經展開調查，釐清事故原因。旗山交通分局呼籲駕駛人，遇下坡路段或雨天視距不佳時，一定要減速慢行，才有保障。 同時，旗山交通分隊仍會持續地針對台3線道易肇事路段、時段，來執行超速照相取締，經統計本周就取締有150件超速案，除呼籲駕駛人勿超速外，更不可疲勞駕駛或違規，這樣才能確保用路人的安全。 (旺報 ) #交通 #駕駛 #超速 #呼籲 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 車禍砂石撒滿地 警夜掃護騎士 11:322019/07/04 社會 女警遭撞慘截肢 超速駕駛判刑6月 21:482019/07/04 社會 國民黨團呼籲民眾77上凱道 反鐵籠公投 11:222019/07/05 政治 產銷履歷取代吉園圃 農糧署呼籲支持優先購買 17:442019/07/05 生活 鐵礦砂價疑遭炒作 中鋼協呼籲官方清查 04:092019/07/06 全球財經 暑假交通事故飆升 上機車駕訓班可補千元 14:102019/07/07 生活 林陵三接中華顧問工程司董座 董事會明通過人事 14:002019/07/08 政治 國道5號大貨車爆胎 撞毀路燈 15:392019/07/08 社會 弘光生穿警服熱舞 宣導交通安全 15:482019/07/08 生活 上海快遞、外賣交通事故多 上半年餓了麼頻率最高 16:122019/07/08 財經 社會熱門新聞 女連長半夜熟睡 遭副連長闖入壓身舌吻 - 社會 成功嶺打靶抗命遭圍毆 士兵判拘役30日 - 社會 - 中時 人妻探班 見男童與夫「撞臉」超崩潰 - 社會 韓國遣返詐欺犯 吃到排骨飯落淚：不必再吃泡菜了 - 社會 - 中時 半年打賞女神直播主135萬 他初見本尊驚呆… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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