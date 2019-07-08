國民黨今日開始2020總統初選民調，高雄市議會議長許崑源中午召集國民黨黨團及無黨籍議員跟市長韓國瑜座談。許崑源澄清此次座談是邀韓來議會吃個便當，交流意見，不要聯想表態挺韓。不過，現場有人就超尷尬，猛低頭滑手機，極像陳其邁所說「根本是活在不同世界！」

據《中評社》報導，高雄市長韓國瑜應議長許崑源邀約座談，上午11時45分抵達議會，進入會議室後便跟出席的議員們一一握手，現場也響起陣陣掌聲。但副議長陸淑美、議員曾俊傑及曾麗燕則頻頻低頭滑手機，跟現場熱絡氣氛格格不入。因為，國民黨2020黨內初選激烈，高雄市議會副議長陸淑美、黨團總召曾俊傑及議員曾麗燕等人日前跳出來力挺鴻海集團創辦人郭台銘，三人轉向被媒體形容韓的高雄「後院失火」。不過，無礙韓國瑜「愛與包容」，座談氣氛仍舊熱絡。

今日出席的國民黨議員包括議會議長許崑源、副議長陸淑美、議員黃柏霖、宋立彬、劉德林、王耀裕、陳美雅、陳麗娜、林義迪、陳玫娟、蔡金晏、李雅築、蔡武宏、李雅靜、陳若翠、陳麗珍、李雅芬、唐惠美、李眉蓁等人；無黨籍高雄市議員則有陳善慧、朱信強、李順進等人。

按出席22位議員相較，僅3名國民黨議員轉挺郭台銘，與陸淑美所稱挺郭台銘決定，完全是跟基層鄉親、中小企業接觸的感受相左。加上議長許崑源昨日在臉書貼上與韓國瑜合照，表達支持意願，顯見少數議員突然轉向，不影響韓國瑜在高雄市藍營的支持度。

(中時電子報)