國際大專生洄游農村活動已連續3年舉行，國際生人數大幅成長。（陳淑芬翻攝）

行政院農委會水土保持局與中興大學舉辦國際大專生洄游農村活動，日前在苗栗授旗啟動。中興大學8日表示，活動今年邁入第3年，國際生人數從8人成長到40人，將各進駐5個台灣特色農村，展開為期1個月的駐村共學，其中，越南的胡志明市農林大學連續3年見習參與。

中興大學表示，為落實政府新南向政策農業青年人才交流，邀請新南向國家來台參加洄游計畫，實際見習參與台灣農村創新發展，學習農村經驗，2017年有越南胡志明市農林大學8名師生參加；2018年增加泰國朱拉隆功大學及印尼瑪塔蘭大學等共3所大學師生17人；2019年持續擴大至5校、40名師生。

參與國際師生各有環境與自然資源管理、環境工程、植物病蟲害、生物科技、農業經濟及土壤科學等學習背景，將進駐泰安火車站、南投縣國姓鄉的福龜休閒農業區、嘉義新港月眉社區、苗栗鯉魚社區及台中市豐原公老坪社區等5個特色農村，進行生物防治、學習有機農業種植、生態棲地維護及地景環境營造等共學。

(中時 )