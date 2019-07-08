桃園市空服員職業工會6月20日罷工至7月6日簽訂團體協約後終於落幕，外界亟呼應訂定罷工預告期、罷工授權期等，勞動部表示，7月底將邀請航空運輸商業同業公會、旅行同業公會、航空相關工會等出席，將討論到是否在勞資爭議處理法中訂定預告期、授權期，也會針對罷工糾察線、第三方調解人等爭議討論。

座談會時間、地點尚未確認，但勞動部會蒐集國外相關法制作業，如罷工的如何規範，也會召開座談會邀集相關團體溝通，廣徵大家意見，看是否能夠透過對話形成共識，形成公約數。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，雖然此次罷工落幕，但也突顯目前法制不足的地方，如外界關注的罷工是否要訂定預告期、罷工授權期（有效期限）等，此次在糾察線的爭議等，希望一方面保障勞工的罷工權，但罷工並非要把企業弄到無法生存，也不要讓消費者無法因應罷工。他說，如要訂定預告期，應該會限定特定行業，但還是要看社會大眾對此的共識，至少要取得公約數。

而日前勞動部前部長潘世偉曾表示，應仿效美國設立專業調解人機制，王厚偉說，勞動部目前已發出524張調解人證照、每年處理2萬7千多件勞資糾紛，但如類似此次空服員罷工，事前經過20多次調解、也有調解人介入，但仍無法調解成功，需要的可能是引進第三方專業調解人或機構，才不會居中調解時勞動部陷入尷尬的情境，而第三方專業調解人除了要有專業、經驗、對勞動法令嫻熟外，還要雙方都能接受。他舉例，如在處理本次罷工中遭記曠職的空服員時，也引進類似小組。

(中時 )