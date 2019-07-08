美國陸軍表示，「移動保護車輛」(Mobile Protected Firepower)的新式輕戰車目前正在開發中，大約在12月份會挑出兩家供應商。俄羅斯此時要刷一波存在感，他們俄軍的2S25-「章魚SD」(Sprut-SD)輕戰車，在防護力、火力與機動力上，都比美國提出的規格來的好。

防衛部落格(defence-blog)報導，美國陸軍在2018年提出新的輕型戰車的計畫，為步兵戰鬥旅（IBCT）提供可以伴隨的火力支援，並能投放到各種地形環境。一般猜測，美國輕型戰車會採用105公釐口徑主砲，與1具7.62公釐同輕機槍做為輔助火力。然而在俄羅斯看來，這樣子的火力太弱了。

俄羅斯通訊社聲稱，俄國武裝部隊的「章魚」反戰車自走炮，性能早就超過美國的標準，而且現在正在開發中的章魚-SDM1，性能又更有提升。

章魚-SDM1在俄羅斯官方稱為反戰車自走炮，或是突擊戰車，但是它明顯就是輕型戰車。主砲是一門2A75M 125公釐滑膛砲，其規格幾乎與應用在T-80 、T-90主力戰車的2A46M5相同，只是火砲的初速輕低一些，配備的Sosna-U砲手瞄準系統，也與T-72B3主力戰車同等級。換言之，俄國的輕型戰車在火力與瞄準系統，都達到主力戰車的水準，只是儲彈量較少，僅有40發，其中包括20枚高爆碎片彈，和14枚翼穩定穿甲片，以及6枚反戰車砲射飛彈。雖然武器很兇猛，但是章魚輕戰車的重量算是相當輕量，僅有20噸，是主力戰車的1/3，就不清楚是否犠牲了防謢力。

不過，章魚-SDM1目前也還在開發中，根據目前的信息，俄羅斯空降部隊計劃在2020年獲得首輛章魚-SDM1。

(中時電子報)