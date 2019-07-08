新竹張姓國標舞老師，因停車問題與郭姓鄰居摃上，2017年11月間雙方吵架後，張男壓倒郭男出拳毆打，掌摑懷孕的郭妻，還出言辱罵等行為，新竹地院審理後依傷害罪判張男有期徒刑4個月，強制罪判拘20日，公然侮辱罪罰6千元。

張男是新竹知名的國標舞老師，因停車問題與郭姓夫婦爭執，張男將郭戶壓倒在地後出拳毆打，大腹便便的郭妻不斷的叫「住手不要打我老公！」張男起身掌摑郭妻臉頰，致她左臉受傷，造成她妊娠早期子宮收縮傷害，差點流產。警方據報到場處理時，張男以「X你X」、「潑婦」等語辱罵郭妻。

去年3月間，張男和郭男在超商外偶遇，罵郭是「孬種」。去年5月底，張男見郭男要走出社區大門，用身體擋住或推擠郭男，妨害他自由通行達4分鐘，郭男控告張公然污辱、妨害自由等罪。

法官調查，張男打郭男全被監視器拍下，全程只見張男以身體壓制郭男，沒有看到郭男有主動攻擊，傷害郭男夫妻的事實確立。張男辱罵和妨害郭男通行，也被郭男手機和社區監視器拍下，認定有妨害自由犯行。

法官審酌張男並無刑事前科紀錄，與郭姓夫妻同是社區大樓鄰居關係，僅因對如何停車一事發生爭執，毆打辱罵郭姓夫妻，實屬不該，量處上述之刑，均可易科罰金。

(中時 )