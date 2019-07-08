選址點之一的台糖白河崁頭農場與民家僅一路之隔，地方擔憂氣味及汙染，反對設廠。（台南市議員張世賢服務處提供）

近年來由於環保意識的抬頭，畜牧業產生的廢棄物（糞便）處理成了大問題，使得相關業者成本提高，加上現有堆肥廠的去化能力不足，因此農委會盤點台糖土地，打算在全台設置農業資源循環利用研究中心，將「便便」充分利用，但台南市在選址上遇到困難，市議員張世賢等人8日帶著鄉親及連署書，到農業局表達反對設廠白河的立場。

農委會畜牧處長謝耀清指出，相較於企業化經營或大型的畜牧業者可以自行投資處理廢棄物，一般中小型業者負擔不起這樣的費用，因此改善畜牧業廢棄物去化處理是產業升級重要課題，政府再不協助處理，業者很難永續經營，因此要設置農業資源循環利用研究中心，目標為一縣市一中心。

台南市禽畜糞便一年可堆起3座101大樓，設置有其必要性，盤點土地後選出新營、白河、六甲、安定等區塊，但消息傳到地方，都出現反對聲浪，市議員張世賢8日和白河崁頭里長陳惠君、白河農會理事長吳清泉和社區居民，前往農業局遞交連署書，表達地方反對立場。

張世賢等人表示，白河場址離住家只有一線之隔，居民擔憂臭味，堅決反對，加上該地區並非畜牧集中區，外地的禽畜牧業者賺錢，卻把數十萬噸的排泄物運到地方，當地民眾絕對不會答應，更不排除誓死抗爭到底。

南市農業局長李朝塘接下連署書，他表示市長黃偉哲指示過，也要求資源中心設立必須避免造成臭味、作好環境綠美化及避免影響民眾生活，要秉持「零臭味、零污染、零排放、遠離聚落」等原則，會將地方意見反映給農委會。

(中時 )