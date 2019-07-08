「病人自主權利法」上路至今超過半年，台北市衛生局8日公布最新統計數字，截至今年6月底為止，全國簽署預立醫療決定書人數共計4664人，其中光是台北市醫院簽署人數就有1521人，占了全國的3分之1，為六都之冠。

依病人自主權利法規定，病人在特定條件下，可以拒絕維持生命治療與人工流體餵養，自主選擇善終。而簽署預立醫療決定須經醫療機構提供預立醫療照護諮商，由「預立醫療照護諮商團隊」提供關於醫療資訊詳細的說明，協助意願人做出決定。

台北市現有12家醫院、18處所提供預立醫療諮商服務，而進一步觀察已簽署資料，其中年齡50歲以上的意願人佔8成為最多，女性佔6成，可看出年長者更加關心及接受善終議題，而女性接受度再略高於男性。

台北市衛生局指出，北市預立醫療決定人數之所以衝高，除了台北市民本身對於善終議題的了解以及接受度較高之外，台北市指定醫療院所家數多，再加上台北市立聯合醫院5個院區早在法律上路之前就開始試辦，皆是主要原因。

衛生局提醒，在前往醫院諮商前必須預做準備，包括思考當面臨意外或疾病的發生，想要什麼樣醫療照護模式？並且請二等親家屬及身邊親近的人一起參與，讓他們尊重意願者的決定，在生命最後的關頭捨得放手，也可以選擇了解自己意願的人擔任「醫療委任代理人」，在關鍵時刻代替意願人表達決定。

(中時 )