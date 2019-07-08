客委會主委李永得（中）和縣長楊文科（中右）等人主持國立客家合唱團開訓典禮。（羅浚濱攝）

客委會為推動客家音樂傳承與創新，8日在新竹縣文化局試驗劇場舉行「國立客家兒童合唱團」開訓典禮，客委會主委李永得表示，會全力支持相關資源，有信心讓合唱團在3、5年內登上國際舞台。

該合唱團完成首波團員甄選，在桃竹苗選出30位客家合唱小歌手，其中13人是新竹縣小朋友，該團藝術總監彭孟賢說，將陸續甄選讓合唱團團員達到120名的目標。

縣長楊文科肯定客委會成立國立客家兒童合唱團，表示將提供文化局實驗劇場給團員練唱，建議合唱團的客家曲目要過半，才能名實相符傳承客家文化，讓客家躍升國際舞台。

楊文科並趁機為竹東客家音樂村請命，希望客委會儘快推動，讓客家音樂和文化的傳承更給力。李永得表示，上週已交待所屬，只要縣府與居民溝通ok，馬上可進行。

李永得表示，推動「國立客家兒童合唱團」用兒童精緻純淨的歌聲，傳達客家精神與文化一直是他的夢想，這次特別邀請合唱世界總冠軍推手彭孟賢老師擔任藝術總監，讓他有信心可發展成具國際競爭力的合唱團。

彭孟賢表示，合唱歌曲以客家為主，也會有民謠和兒童經典合唱作品，8日開訓典禮後，固定週三和週日在實驗劇場團練，8月12日及9月22日第2、3波的甄選，歡迎國小三年級至國中七年級愛唱歌的小朋友把握機會。

(中時 )