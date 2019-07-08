新北市新店警分局今（8）日舉辦小小警察體驗活動。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市新店警分局今（8）日舉辦小小警察體驗活動，邀請轄區內安親班大約30名學童來到新店警分局作客，向小朋友宣導自我防衛觀念之外，也強調犯罪預防的重要性，顯示新北警方對於兒少保護與犯罪預防宣導的重視，。

新店警分局規畫警用車輛、拘留所及警察勤務裝備給小朋友們參觀，透過女警生動活潑的教導，讓小朋友們對於犯罪預防與自我防衛觀念留下深刻的印象。來警分局參訪的家長表示，新聞上層出不窮的社會案件，真的讓家長非常擔心，警方能夠舉辦這樣的活動，對於小朋友建立自身安危意識真的很重要。

新北市新店警分局今（8）日舉辦小小警察體驗活動。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市新店警分局今（8）日舉辦小小警察體驗活動。（實習記者陳志綸翻攝）

新店警分局長劉炯炫表示，自我防衛意識與守法觀念應該要向下紮根，才是治安穩定的基石；很高興邀請到轄區內安親班的小朋友們在暑假期間參加「小小警察」體驗營的活動，希望小朋友回家後都能夠聽父母跟老師的話唷。

該活動為不定期的團體活動，由團體主動申請，如有個別民眾想參加必須湊滿20人以上，如臉書上家長揪團湊滿團員。

新北市新店警分局今（8）日舉辦小小警察體驗活動。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市新店警分局今（8）日舉辦小小警察體驗活動。（實習記者陳志綸翻攝）

(中時 )