過去醫師憑手感對患者施打長效止痛藥，可能會有注射部位腫痛風險，中國醫藥大學附設新竹醫院以全國首創的「超音波導引長效止痛藥注射術」，透過超音波導引，能成功定位長效止痛藥注射的深度，不再憑手感，讓施打過程安全又精準。

「這是4公分，好！我們打到4.5公分！注射！」中醫大麻醉科主任文寄銘醫師正為110公斤的病患施打長效止痛藥，一手緊握超音波，一手拿著針頭注射，說這是全國首創「超音波導引長效止痛術」，安全又精準。

文寄銘指出，一般醫師在手術前為患者注射長效止痛藥，都是憑藉經驗及手感，將針刺入皮膚和肌肉後，把長效止痛藥注入，但可能會造成注射部位腫痛的風險

「超音波導引長效止痛藥注射術」，透過超音波將訊號反應在螢幕上，讓麻醉醫師可準確判斷針頭的位置，讓施打部位更精準，中醫大新竹醫院開院以來，麻醉醫師運用該術累積近300人次，沒有發生病患注射部位腫痛的副作用，患者術後疼痛緩解感也很滿意。

文寄銘表示，麻醉科的麻醉諮詢門診，可評估麻醉風險、擬定麻醉計劃等相關注意事項，建議民眾一定要事前告知醫師疾病史、用藥及藥物過敏史，麻醉醫師才能更精確進行麻醉。

(中時 )