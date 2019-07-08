日據時期原「台南消防之父」住吉秀松宅邸（左），台南市文資處已緊急啟動暫定古蹟保全程序。（文資處提供）

日據時期原「台南消防之父」住吉秀松位於台南市中西區青年路的宅邸，7日傍晚發現有怪手機具進駐，台南市文資處8日前往現勘，認定潛在文資有急迫危險發生的可能，立即依《文化資產保存法》緊急啟動暫定古蹟保全程序，並請轄區警力協助加強巡邏。

文資處表示，住吉秀松宅邸是私有建物，近來因產權爭訟引發拆除議題備受各界關注。該處上周獲悉後，隨即主動聯繫法院要求暫緩強制執行；不料，7日傍晚又接獲民眾通報有怪手機具進駐，8日一早即前往現場勘查。

文資處說，經檢視原住吉秀松宅邸整體建物的形制外貌仍保存完整，為典型的日式木造建築，留有屋頂鬼瓦裝飾、雨淋板、日式拉門等特徵，屋舍外觀保存狀況堪稱良好，初步評估認定具文化資產價值。

由於建物現場有1部怪手立於宅邸庭院內，8日上午8時15分還有另部鏟裝機進入，該處確認屋主有進行拆除的動機後，認定有立即處置的必要，因此在現勘後直接列為暫定古蹟，並告知在場人員，要求立即停止工程行為。

文資處指出，據查該宅邸庭院曾建有私人神社，可能殘存相關遺構或文物，考量青年路原住吉秀松宅邸建物及附屬設施的歷史價值與文化意義，該處除立即緊急啟動暫定古蹟保全程序外，也請轄區警力協助加強巡邏。

文資處強調，暫定古蹟視同古蹟，所有人、使用人或管理人應進行管理維護，如有拆除毀損等事宜必將依法開罰，請民眾切勿以身試法，共同守護台南的文化資產。

(中時 )