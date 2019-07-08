▲清境農場壯觀的星空夜景。（胡秀幸提供）

南投縣政府為慶祝「合歡山國際暗空公園」即將通過認證，舉辦的南投星空美照「捕捉星空IG攝影比賽」，照片募集至7／14，首獎可獨得獎金兩萬元，並可參與超商禮券抽獎，歡迎民眾把握最後參賽機會。

南投縣將在今年夏天迎接全台第一座，亞洲區第二座通過國際案天協會(IDA)認證的合歡山國際暗空公園，因而舉辦「捕捉星空IG攝影比賽」。

南投縣政府觀光處指出，南投觀星景點一直備受天文迷的喜愛與推崇，除合歡山外，杉林溪、清境、溪頭、日月潭及猴探井各點都是低光害的優質觀星去處，尤其「合歡山國際暗空公園」通過後勢必再掀起一波觀星熱潮。

南投縣政府在暗空公園通過前夕舉辦的「捕捉星空IG攝影比賽」，使用目前大眾熟悉的社群IG做為比賽徵件平台，不限制濾鏡與編輯軟體的使用，只要是在南投縣內所拍攝的星空作品皆可參賽，期望募集到創意十足又具有感染力的作品，藉由社群網絡的力量加上網友精彩的照片，讓南投國際級的閃亮銀河，能廣泛地在全台甚至全世界被看見。

參賽者只要在7／14前，將照片上傳至個人公開的IG帳號，加上「＃starrynantou」標籤，照片上並標註「@ starrynantou」官方帳號以及在地標欄位標註拍攝地點，即可參賽。

比賽預計在七月底前完成評選並公布得獎名單，前三名將分別可獲兩萬元、一萬元及八千元的獎金，並會從所有參賽者中抽出七名可獲五百元超商禮券。

(中時 )