台北市動物園熱帶雨林館歷時13年規畫，將在9日正式開放民眾參觀，民眾可近距離觀賞水豚、馬來貘等超Q動物。（李依璇攝）

台北市動物園熱帶雨林館歷時13年規畫，將在9日正式開放民眾參觀，民眾可近距離觀賞水豚、馬來貘等超Q動物。（李依璇攝）

水豚悠哉又天然呆的形象，受到很多大小朋友的喜愛，台北市動物園熱帶雨林館歷時13年規畫，將在9日正式開放民眾參觀，民眾可近距離觀賞水豚、馬來貘等超Q動物，看到水豚圓圓胖胖的身材，配上一臉天真無邪的呆萌表情，不少人直呼「被療癒了！」

熱帶雨林室內館（穿山甲館）以穿山甲為造型，造價達新台幣3.9億元，佔地約1.5公頃，包含6個戶外活動區及1個以穿山甲為鋼構造型的室內館。

室內館以大型喬木營造熱帶雨林的樹冠層，並展示大量中南美洲原生的鳳梨科植物，及被保育界判定、需要專案繁殖才得永續的物種，而民眾可近距離觀賞水豚、樹懶、婆羅洲紅毛猩猩、粗尾侏儒狐猴、小懶猴、三線潮龜及馬來長吻鱷等。

動物園發言人曹先紹說，為維護參觀品質，穿山甲館每日參觀人數限1萬9200人，每10分鐘開放400名遊客入館，大門入口閘門後方設置「穿山甲館參觀券」發放處，假日人潮眾多時，依序發放參觀券給遊客，遊客可依票券時間入館參觀。

另外，台北市長柯文哲昨下午也出席開幕記者會，並進入穿山甲館參觀，還提議能提供民眾到動物園「夜宿」，不過，曹先紹說，會審慎評估，只是天氣炎熱，且管內沒有設置冷氣，若民眾住在穿山甲館內，恐怕清晨5時就會被熱醒。

(中時 )