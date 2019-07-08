在地經營超過30年的國仁醫院傳出財務危機，債務人向屏東地院聲請假扣押，但醫院卻質疑執行過程粗暴，且遲遲不發裁定文，讓他們無法提出抗告自救；屏東地院為此出面解釋，裁定文是在假扣押執行完畢7日內寄出，過程絕對合乎法律程序。

國仁醫院執行長鍾佳蓉表示，債權人聲請假扣押後，屏東地院隨即派人前往醫院，不僅阻擋批價櫃臺，扣押健保費外，更到院長鍾瑞嶂住家拿走耳環、珠寶等物，除了干擾醫院正常運作，更扣押明顯不是院長私人財務的物品，過程相當粗暴。

屏東地院民事執行處審判長王致傑對此則回應，為避免債務人脫產，進行假扣押程序時並不會事先通知當事人，且裁定文是在執行完畢後7天內發出即可，所有程序皆依法行政，應是對方對程序有所誤解。

但鍾佳蓉強調，受到假扣押影響，除了醫護人員5月延後半個月發薪，6月也只能領半薪，期間更可能讓醫材廠商產生疑慮，導致後續供貨問題，加上患者也會認為醫院有問題而不再上門看診，對院方名譽都造成很大損害。

昨日有近百位醫護人員至屏東地院民事執行舉白布條處抗議，鍾佳蓉說，醫院近幾年很努力想要爬起，卻因此次法院程序粗暴，讓他們必須站出來捍衛自己權益。

(中時 )