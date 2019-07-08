一位徐姓機長在自己IG抨擊罷工空服員，引起郭芷嫣不滿，認為被霸凌，揚言要在他的食物中「加料」 (圖／翻攝自網路)

網路上出現截圖，傳出郭姓空服員在群組中，意圖霸凌其他空服員與在機師主菜中加料的言論，對此桃空職工會表示，網路上流傳的可能是偽造的假訊息，但因截圖中表示要對機師餐點「加料」的言論，已經嚴重影響飛安，長榮航空表示，已經報警處理調查。（翻攝網路畫面）

網傳工會幹部嗆「電爆罷工叛逃者」 長榮開會調查

長榮空服員罷工落幕，但後續爭議不斷，現在更傳出有工會幹部不只要電爆中途跳船的空服員，更揚言要在機長食物裡加料，引起軒然大波。

長榮空姐LINE對話在PTT八卦版上瘋傳，其中曾被逼幫胖白男擦屁股而落淚的郭姓空服員，在群組中揚言要電爆落跑的空服員，要求大家跟上，甚至因徐姓機長在IG上抨擊罷工空服員，不滿表示「80列車已啟程」，嗆要在徐姓機長的食物中「加料」。

對此空服工會秘書長鄭雅菱表示，郭姓空服員沒有霸凌意圖，也懷疑網路瘋傳圖片可能是網友變造，但還是傳訊要求工會會員理性。

長榮航空因內容涉及飛安問題相當重視，其中涉及霸凌及在機長食物中「加料 」等對話內容，嚴重影響飛安疑慮，表示因茲事體大必須慎重處理，但基於保障員工權益，目前已啟動內部調查程序，且由於郭姓空服員宣稱帳號遭盜用，長榮航空也同時向警方報案，請警方協助儘速釐清真相，基於上述飛安考量，待郭姓空服員其罷工結束返回公司上班，即會暫時將她先改為地面勤務，待調查結果出爐後再行調整。

民航局經媒體詢問後也表示對事件關切瞭解，但並不會有進一步調查。資深機師指出，這種在餐點「加料」的用詞，和機場說有恐嚇炸彈的言論一樣，都是沒有發生事，但是要非常認真去面對。因為在飛機上正副機師的用餐，都是由空服員備餐遞送，甚至為了預防食物中毒，正、副駕駛的點餐還不可以一樣，不管是誰說的，是不是氣話，還是開玩笑，民航局及長榮航空都應該嚴肅處理，萬一真的有下藥，或是任何影響機師在飛行執勤時機能的「加料」情況，因而發生了問題，可不是只有影響機師，而是整架飛機的旅客的安危，對於有這樣想法及言論的空服員，其是否適合擔任該工作已有疑慮，早該主動調查，但民航局竟然只是說會「關切瞭解」，令人百思不解。

(中時電子報)