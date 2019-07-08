苗栗縣童軍代表團展現英語會話能力，將前往美國交流在地文化特色。（何冠嫻攝）

苗栗縣童軍代表團參加世界童軍大露營，將赴美開拓國際視野交流文化。（何冠嫻攝）

今年世界童軍大露營於7月16日至8月6日展開，苗栗縣代表團共有10人將前往美國西維吉尼亞州與世界各國童軍們交流文化、共同展現自我智慧與冒險精神，並行銷苗栗自然美景以及豐富的人文風情。

世界童軍大露營每4年舉辦一次，今年由美國、加拿大、墨西哥童軍總會共同舉行並以「Unlock a new world」為主題。苗栗縣童軍代表團獲苗栗縣政府補助2萬5000餘元添購童軍裝備及每位團員5000元費用。將由總團長鍾福貴帶領團長鍾曉慧與新竹女中吳采真、新竹高中謝博恩、苗栗高中王典駿、照南國中吳予森、竹南國中宋文玉、建國國中黃冠鈞、明仁國中王淇及公館國中楊惟靜等8名成員前往。

鍾福貴指出，世界童軍大露營可謂每位童軍人夢想，參與機會一生只有一次，露營活動除有射擊、垂降和溯溪等課程體驗外，還設計文化日讓孩子接觸不同國家人文風情，並將呈現客家花布、領巾等苗栗客家文化，實踐英語會話能力行銷家鄉客庄特色與觀光景點。縣長徐耀昌叮囑注意安全健康外，期勉學生們把握機會建立國際友誼、傳遞中華文化，增加苗栗的國際能見度。

(中時 )